Об этом заявил заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов в эфире 24 канала. По данным СМИ, миллиарды долларов США и НАТО часто попадали именно в карманы чиновников Афганистана.
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Почему армейцы разбежались
Впрочем, по мнению Данилова, когда страну надо вытаскивать из значительно большей беды, чем коррупция, насколько бы с ней боролись, этого будет мало. Ввиду этого, еще одной проблемой для Афганистана стала несформированность нации.
Как он отметил, то, что по крайней мере в 3 городах страны люди вышли на демонстрации с афганским флагом, уже является свидетельством того, что части населения небезразлична судьба страны.
Да, конечно – коррупция плохая. Ее вклад в то, что армия разбежалась, тоже есть,
– заявил аналитик.
Узнайте больше Большинство решило, что талибы выигрывают и не нужно сопротивляться, – аналитик об Афганистане
Данилов рассказал о ситуации в Афганистане: смотрите видео
События в Афганистане: последние новости
- После того, как войска США начали выходить из Афганистана, ситуация в стране ухудшилась. Боевики "Талибана" один за другим захватывали населенные пункты. Уже 15 августа они дошли до столицы – города Кабул.
- В "Талибане" подчеркнули, что не будут оказывать самосуд над афганцами. Решение о казни или телесных наказаниях будет принимать шариатский суд.
- Джозеф Байден и Ангела Меркель во время телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане. Они договорились о сотрудничестве военных обеих стран в аэропорту Кабула, где до сих пор продолжается эвакуация.
- По данным СМИ, новым главой Афганистана может стать мулла Абдул Гани Барадар. Он является одним из основателей движения "Талибан" и главой политического офиса движения.
- Боевики "Талибана" 18 августа открыли огонь по мирным людям в провинции Нангархар. Из-за обстрелов погибли по меньшей мере 2 человек. Еще 12 человек ранили.