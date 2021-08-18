Об этом заявил заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов в эфире 24 канала. По данным СМИ, миллиарды долларов США и НАТО часто попадали именно в карманы чиновников Афганистана.

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Почему армейцы разбежались

Впрочем, по мнению Данилова, когда страну надо вытаскивать из значительно большей беды, чем коррупция, насколько бы с ней боролись, этого будет мало. Ввиду этого, еще одной проблемой для Афганистана стала несформированность нации.

Как он отметил, то, что по крайней мере в 3 городах страны люди вышли на демонстрации с афганским флагом, уже является свидетельством того, что части населения небезразлична судьба страны.

Да, конечно – коррупция плохая. Ее вклад в то, что армия разбежалась, тоже есть,

– заявил аналитик.

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