Вклад Львова в общую победу, – Садовый рассказал, кому помогут в реабилитационном центре

Во Львове разработали проект Национального реабилитационного центра "Несокрушимые". Во время российско-украинской войны такое учреждение необходимо для многих наших граждан, пострадавших от военных действий.

Об этом сообщил 24 каналу городской голова Львова Андрей Садовый. Он отметил, что специфика реабилитационного центра уникальна.

Во Львове презентовали проект Национального реабилитационного центра "Несокрушимые"

Многие раненые – гражданские

По словам Садового, как мы видим, в результате боевых действий травмы получают не только военные. В частности, многие раненые среди гражданского населения – дети, женщины, пожилые люди.

Вот почему перед государством стоит очень большой вызов. Создание такого реабилитационного центра – это вклад Львова в общую победу,

– заявил глава города.

Реабилитация – основа лечения

Как отметил Садовый, сейчас Украина сотрудничает с рядом стран, принимающих наших граждан на лечение и протезирование. Он подчеркнул, что потом они возвращаются и нуждаются в серьезной поддержке.

Мы должны делать все очень и очень быстро, чтобы каждый украинец и украинка, получившие тяжелые ранения, понимали, что здесь им окажут необходимую поддержку и качественную реабилитацию.

– заметил Садовый.

Городской голова также подчеркнул, что важна инфраструктура. Как он объяснил, сам этап протезирования – это 15%, а остальное – психологическая и социальная реабилитация.

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По его словам, к примеру, к производству протезов будут привлечены люди, которые сами имеют их. Очевидно, что они как никто могут понять все нюансы.

"Когда человек нуждается в протезировании, а его консультирует и помогает коллега, который прошел этот путь, то значительно выше уровень доверия и ответственности", - пояснил Садовый.

Украине готовы помогать

Глава Львова добавил, что был поражен тем, насколько готовы помогать другие страны и как активно наши украинские компании хотят приобщаться к этому процессу.

Он отметил, что многие врачи из других стран готовы приезжать, чтобы помогать украинцам. В частности, подчеркнул, что многие из них уже есть в Украине, где получают неоценимый опыт.

"Таких травм давно мир не видел. С профессиональной точки зрения, им важно приобщаться к лечению и получать новый опыт", – добавил Садовый.

Садовый рассказал, кому помогут в реабилитационном центре: смотрите видео



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