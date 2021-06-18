Вкусный ли, узнаем, съев его, – Нуланд сравнила Россию с пудингом

Джо Байден на встрече с Владимиром Путиным дал понять, что ожидает предсказуемых и стабильных отношений с Россией. В то же время он намекнул, что за вредоносную деятельность придется заплатить.

Поэтому Вашингтон хочет проверить, готова ли к этому Москва. Об этом заявила глава Госдепартамента Виктория Нуланд.

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Нуланд сравнила Россию с пудингом

Чиновница пошутила, сравнив Москву с пудингом. Его нужно съесть, чтобы проверить, насколько он вкусный.

Как сказал президент на пресс-конференции, "вкусный ли пудинг, узнаем, съев его". Мы еще не знаем, будет ли этот пудинг вкусным или нет – посмотрим,

– сказала политик.

Как США будут проверять Россию

По словам Нуланд, США создали экспертные группы, которые проверят, хочет ли Россия стабильных отношений и можно ли достичь с ней определенных соглашений. В частности, в сфере стратегической стабильности и кибербезопасности.

Испытаем, будет ли это сотрудничество плодотворным", – отметила чиновница.

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