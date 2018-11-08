Владельцы авто на еврономерах продолжают митинговать под Радой

Возле здания парламента, 8 ноября владельцы автомобилей с иностранной регистрацией продолжают акцию с требованием упростить и удешевить ввоз автомобилей из-за границы.

Об этом сообщает "Укринформ".

Участники митинга утверждают, что ночь, проведенная на улице Грушевского прошла спокойно и без провокаций и они в дальнейшем настроены на мирное продолжение акции.

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По данным агентства, вдоль дороги припарковано несколько автомобилей и установлены палатки с символикой "Автоевросила", а на площади Конституции установлена палатка "Автоевросилы" и собрались люди с соответствующими флагами.

Отмечается также, что движение автотранспорта по Грушевского несколько затруднено, но пока не заблокировано. Все же правоохранители усилили охрану по периметру здания парламента.

Напомним, что центр столицы снова парализовали "евробляхи", потому что 8 ноября Верховная Рада будет рассматривать законопроект, которым меняет правила растаможки авто на еврономерах. Однако, владельцы этих автомобилей опять не довольны – хотят еще меньшую стоимость растаможки. Эксперты говорят, что это уже похоже на шантаж политиков.