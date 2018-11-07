Триумф евробляхеров, или День жулика в Украине

Сегодня можно объявлять новый праздник. Общенациональный праздник – день жулика. Благо, парламент дает повод, ведь ему предлагают выполнить требования евробляхеров, комитет согласен, да и депутаты не против. И город опять стоит в пробке, потому что евробляхеры протестуют, требуя больше и больше.

А может просто готовятся к концерту Олега Винника вечером, куда привезли своих "волчиц" из разных регионов Украины. В итоге, тот самый таксист, который работает "в темную" без лицензии и два года ездит на евробляхе, попутно ругая власть за то, что у его мамы маленькая пенсия, будет прощен.

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И теперь евробляхеры смогут легализировать свои автомобили по ставкам, существенно ниже тех, по которым ввозили свои автомобили честные люди. Типичный триумф мелкого жулика. Которому удалось найти компанию таких же, как он. И теперь он может смеяться над честными людьми, которые уплатили все положенные сборы и налоги. Государство снова выступило на его стороне, простимулировав незаконное поведение, а схематоз.

Но жулики ведь не только мелкие. Глупо предполагать, что только таксисты Васи гонят машины через границы. Нет, там были построены глобальные схемы и машины завозились в промышленных масштабах. Убивая при этом честный бизнес, который все делал по закону и платил налоги. Как и любая коррупция, эти схемы били по чистой конкуренции, в очередной раз убивая украинскую экономику.

В итоге, эти люди, заработавшие миллионы на этих схемах, готовы потратить немного из этих денег на организацию протестов. Ведь им теперь нужна безнаказанность. Она нужна большому жулику на таможне, который открывал окошко для машин. Она нужна большому жулику из прокуратуры, который прикрывал большое окно на таможне, дабы никто не мешал машинам попадать в Украину. И она нужна организатору схемы, который поставлял машину в Украину.

Такая приятная для украинских жуликов безнаказанность. И она наступила сегодня, когда депутаты решили "договориться по-хорошему". И простить всем их схемы, долги и налоги.

Государство поступает так не в первый раз. Не в первый раз стимулирует схемы вместо разумного поведения по закону. Государство выплатило все вкладчикам банка "Михайловский", хотя не должно было ни копейки. Налогоплательщики Украины выплатили. И сказали тем самым, что правильно, идите и вкладывайте деньги в "шарашкины конторы" под 25%, главное потом собраться вместе и потребовать денег.

И будут снова вкладывать. Ведь прокатило. Ведь вернули. И снова, значит, придут требовать денег налогоплательщиков. Так и с евробляхерами. Прокатила одна схема. Значит можно создавать другую. В другом месте. На другом рынке. Главное вовлечь в нее как можно больше людей. И все прокатит.

Что было бы, если бы государство и его институты работали. Во-первых, никогда бы не было такого большого количества машин на еврономерах. Схему бы прикрыли, как только первые машины появились на дорогах. Во-вторых, если бы вдруг государство спало, а потом проснулось, и машин было бы уже много, то государство должно было бы заставить людей оплатить полную сумму необходимых налогов. Потом, после того, как все евробляхеры бы легализовались, можно было бы начинать разговор о снижении пошлин.

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И не факт, что этот разговор бы чем-то закончился. Потому что завозить в страну развалюхи, дымящие как маленький Чернобыль, не очень входит в интерес всех налогоплательщиков. Но перед этим разговором власть бы дала пару месяцев евробляхерам на растаможу, а потом просто бы начала конфисковать все машины, которые незаконно передвигаются по дорогам. И все. Так работают институты нормального государства. И к сожалению, институты государства не работают в Украине.

И да, легко понять конкретного депутата или кандидатов в президенты. У них впереди выборы. Евробляхеры – головная боль. Они хотят избавится от этой головной боли. И им плевать, как. Для них не важно понятие справедливости. Или тот факт, что уплатив все законные сборы, можно было бы уменьшить дефицит бюджета. Это ведь деньги налогоплательщиков, а не власти, не депутатов. Поэтому легко простить чужие долги, когда должны не тебе. Главное избавится от головной боли в виде проблемы.

Но это тоже больше похоже на логику жуликов, чем государственных деятелей. Ведь большие жулики всегда с пониманием относятся к мелким жуликам. Поэтому депутаты так хорошо понимают евробляхеров. И боятся и понимают одновременно. И как евробляхеры поступали бы на месте друга президента точно также, так и друг президента понимает евробляхеров. Они одинаковые. Просто Вася на евро бляхе служил в армии с Ваней, у которого концы на таможне и знакомый в Перемышле, а другу президента повезло больше.

Поэтому день жулика – это общенациональный праздник. Как раз 7 ноября можно праздновать. Символично.

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Автор: Сергей Фурса