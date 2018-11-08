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      Власники авто на єврономерах продовжують мітингувати під Радою

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      "Євробляхери" продовжують мітингувати
      "Євробляхери" продовжують мітингувати / mukachevo.net

      Біля будівлі парламенту, 8 листопада власники автомобілів із іноземною реєстрацією продовжують акцію з вимогою спростити та здешевити ввезення автомобілів з-за кордону.

      Про це повідомляє "Укрінформ".

      Учасники мітингу стверджують, що ніч, проведена на вулиці Грушевського, минула спокійно та без провокацій і вони надалі налаштовані на мирне продовження акції.

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      За даними агентства, обабіч дороги припарковано кількасот автомобілів і встановлено намети із символікою "Автоєвросила", а на площі Конституції встановлено намет "Автоєвросили" і зібралися люди із відповідними прапорами.

      Зазначається також, що рух автотранспорту по Грушевського дещо ускладнений, але поки не заблокований. Все ж правоохоронці посилили охорону по периметру будівлі парламенту.

      Нагадаємо, що центр столиці знову паралізували "євробляхи", бо 8 листопада Верховна Рада розглядатиме законопроект, яким змінює правила розмитнення авто на єврономерах. Однак, власники цих автомобілів знову не задоволені – хочуть ще меншу вартість розмитнення. Експерти кажуть, що це вже схоже на шантаж політиків.

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      Теги: Новини України Авто на єврономерах Верховна Рада протести
      Джерело: 24 Канал
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