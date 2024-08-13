Основатель российской ЧВК "Паладин" критикует Путина и призывает к свержению власти

В России снова активизировался заменитель Пригожина Георгий Закревский, который возглавляет небольшую российскую ЧВК "Паладин". Он взялся критиковать Путина и призывает к свержению власти.

Закревский заявил о себе еще в ноябре 2023 года. Тогда он также резко высказывался относительно российского диктатора и провала так называемой "сво".

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В России назревает новый бунт

Закревский решил взбунтоваться против президента страны-агрессора. Он записал видеообращение, в котором обвинил Владимира Путина во всех бедах России. По его словам, именно российский глава виноват в том, что над Россией летают беспилотники, не действует авиация, а население страны спивается.

Наша страна уже в беде,

– жалуется владелец ЧВК "Паладин".

В своем обращении он открыто призвал к свержению власти. В нем Закревский также пообещал, что якобы после государственного переворота отменит все законы, которые российское правительство приняло за последние несколько лет, а еще – выдворит всех мигрантов, аннулирует их российские паспорта, восстановит экономику страны и "вернет Украину".

К слову, еще не так давно Закревский был немедийным лицом, но после смерти Пригожина решил заявить о себе и сделал то, чего не делал глава вагнеровцев, – критиковать Путина за "развал армии".

"Раньше Закревский был непубличной фигурой, но теперь явно решил косплеить другого известного владельца ЧВК и зашел сразу с козырей", – писал в ноябре 2023 года Денис Казанский.

ЧВК "Паладин" – это небольшая военная группировка численностью менее 300 человек. Она участвует в войнах в Африке и Сирии. Там также утверждают, что под их "охраной" находится 3 стратегических объекта.

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