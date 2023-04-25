"Я буду разговаривать, как захочу": владелица заведения в Днепре набросилась на работников ТЦК

В Днепре произошел резонансный конфликт между владелицей элитного заведения и работниками военкомата. Последние пришли, чтобы проверить документы у посетителей.

Соответствующее видео было распространено в местных телеграмм-каналах. Одиозная владелица начала агрессивно защищать своих посетителей-мужчин, пишет 24 Канал.

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Обстоятельства скандала

Предварительно инцидент произошел в элитном клубе Soho. На опубликованном ролике женщина набросилась на мужчин в военной форме и размахивала перед ними руками, используя брань.

Когда один из них попытался успокоить скандалистку, она ответила, что будет разговаривать как захочет.

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Затем женщина пригрозила, чтобы ее не снимали на видео, и сказала, что проверка документов ее гостей – это неуважение к ней. Смешно, что столик позади нее был окружен мужчинами-посетителями и никто не успокоил владелицу.

Впоследствии скандалистка сказала, что такое посещение военнослужащих в ее заведение отпугивает гостей.

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