Владелица уцелевшего кухонного шкафчика в Бородянке рассказала свою историю

Фото керамического петушка, оставшегося на уцелевшем шкафчике после бомбежки в Бородянке, вызвало немалый резонанс в соцсетях. Владелица этой разрушенной квартиры рассказала о своей жизни и спасении от ужасов войны на Западе Украины.

В эфире национального телемарафона рассказали, что российские оккупанты сбросили 2 авиабомбы на дом, в котором жила Надежда Дмитриевна. Спасатели уже завершили разбирать завалы, однако людей не обнаружили, сообщает 24 канал.

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Владелице уцелевшей после авиаударов полки удалось спастись

В Бородянке в полностью разрушенном после вражеской бомбардировки доме осталась целой только кухонная полка. Ее фото стало настоящим символом мужества и несокрушимости украинцев. Позже пользователи соцсетей заметили на шкафу уцелевшего керамического петушка – работу Прокопа Бидасюка.

Владелице квартиры Надежде Дмитриевне удалось уехать в первые дни войны. Она заселилась в этот дом еще в 1985 году. Впоследствии женщина потеряла мужа – он погиб во время ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Потом умер старший сын. Надежда Дмитриевна жила со своим меньшим сыном, который и прибил знаменитый кухонный шкаф. Однако он тоже умер.

На следующий день после вторжения России в Украину, 25 февраля, Надежда Дмитриевна в последний раз приготовила на своей кухне суп, вышла из дома и больше не вернулась. Женщина пряталась в подвале соседней многоэтажки. Впоследствии ей удалось эвакуироваться.

Из подвала вышла в одних ботинках, носках, в этой куртке, что сейчас на мне, и платке. Ничего не взяла,

– рассказала Надежда Дмитриевна.

Пока женщина живет на Западе Украины. Больше всего она сожалеет о том, что не имеет ни одной фотографии своих сыновей.

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