Его более полугода считали пропавшим без вести: подтвердилась гибель бойца Владимира Березы

В общине на Ивано-Франковщине сообщили о гибели защитника Владимира Березы. Мужчина полгода находился в списке пропавших без вести.

Так, 13 декабря 2023 года в семью пришла печальная весть о том, что выполняя боевое задание в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой области, пропал без вести солдат Владимир Береза.

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А 21 августа 2024 года поступило уже официальное сообщение о гибели защитника, который будучи верным военной присяге Украинскому народу, мужественно выполнил свой долг перед Родиной.

Известно, что 42-летний Владимир был призван в ряды ВСУ 6 марта 2023 года и служил в минометном взводе минометной батареи механизированного батальона.

В скорби низко склоняем головы перед светлой памятью Героя и выражаем соболезнования, совместно разделяя боль утраты с родными и близкими Защитника Украины, который до последнего вздоха преданно защищал родную землю,

– говорится в заметке Брошнев-Осадской территориальной общины, откуда был родом Герой.

Справка: О дне и времени прибытия траурного кортежа с телом Героя Владимира в родной поселок Брошнев-Осада будет сообщено позже.

Напомним, несколько дней назад в Киеве состоялось прощание с Госпитальеркой "Майком" – Александрой Мулькевич. 35-летняя медик погибла во время эвакуации от удара вражеского дрона.