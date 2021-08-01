Владимир и Елена Зеленские презентуют концепцию Дня Независимости Украины
1 августа 2021 , 16:02Читати новину українською
Источник:Офис Президента
Президент Владимир Зеленский и его супруга Елена примут участие в презентации мероприятий к 30 годовщине Дня Независимости Украины.
Это произойдет в понедельник, 2 августа, в 11:00 в рамках форума "Украина 30". Там также запланированы выступления Александра Ткаченко и Дмитрия Кулебы.
Читайте также В Чернигове провели репетицию военного парада ко Дню Независимости: фото
Гости и спикеры проинформируют о том, какие официальные и развлекательные мероприятия запланированы к 30-летию Независимости государства и Дню флага, представят концепцию проведения парада ВСУ, а также новой президентской награды "Национальная легенда",
– отметили в ОП.
Выступления Ткаченко и Кулебы
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко презентует концепцию празднования 30-й годовщины Независимости и расскажет как о культурно-художественном мероприятии по случаю праздника, так и о знаковых проектах для Украины.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба расскажет о гостях, прибытие которых ожидается на День Независимости, а его первый заместитель Эмине Джапарова – о проведении инаугурационного саммита Крымской платформы.
Празднование Дня Независимости
- План мероприятий празднования Дня Независимости обнародовали 8 июня. Пройдет торжественный концентр и парад войск.
- На Крещатике будет пролет авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров.
- Интересно, что в рамках празднования впервые за 311 лет в Украину из Швеции привезут Конституцию Пилипа Орлика.
Заметьте Авиация, катера и салют: в День Независимости на Крещатике таки пройдет парад войск