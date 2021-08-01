Владимир и Елена Зеленские презентуют концепцию Дня Независимости Украины

Президент Владимир Зеленский и его супруга Елена примут участие в презентации мероприятий к 30 годовщине Дня Независимости Украины.

Это произойдет в понедельник, 2 августа, в 11:00 в рамках форума "Украина 30". Там также запланированы выступления Александра Ткаченко и Дмитрия Кулебы.

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Гости и спикеры проинформируют о том, какие официальные и развлекательные мероприятия запланированы к 30-летию Независимости государства и Дню флага, представят концепцию проведения парада ВСУ, а также новой президентской награды "Национальная легенда",

– отметили в ОП.

Выступления Ткаченко и Кулебы

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко презентует концепцию празднования 30-й годовщины Независимости и расскажет как о культурно-художественном мероприятии по случаю праздника, так и о знаковых проектах для Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба расскажет о гостях, прибытие которых ожидается на День Независимости, а его первый заместитель Эмине Джапарова – о проведении инаугурационного саммита Крымской платформы.

Празднование Дня Независимости

План мероприятий празднования Дня Независимости обнародовали 8 июня. Пройдет торжественный концентр и парад войск.

На Крещатике будет пролет авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров.

Интересно, что в рамках празднования впервые за 311 лет в Украину из Швеции привезут Конституцию Пилипа Орлика.

Отдельное внимание уделят вопросам безопасности и антиковидным мероприятиям в праздничные дни.

Заметьте Авиация, катера и салют: в День Независимости на Крещатике таки пройдет парад войск