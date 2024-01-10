Кощей Бессмертный сказал "нет": умер ученый, работавший, чтобы Путин дожил до 120 лет

Владимир Путин настолько боится умереть, что над его долголетием работают ученые и шаманы и молится патриарх Кирилл. Однако, судя по покашливаниям диктатора, все – не слишком профи в своем деле. Тем временем 2024 год начался вообще с беды для Путина: умер его личный эксперт по долголетию – Владимир Хавинсон.

Хавинсон планировал отмечать столетний юбилей, однако фортуна повернулась к нему другой стороной (как и ко всем связывающимся с Путиным). Ученый-геронтолог прожил 77 лет. У него были тысячи возможностей, как провести свою жизнь. Однако он выбрал самый отвратительный способ – работать над долголетием Путина.

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Хавинсон стал личным экспертом по долголетию Путина

Хавинсон утверждал, что работает над методом, который позволит людям жить до 110 или даже 120 лет. Геронтолог с гордостью подчеркивал: он ищет способ замедлить старение, а не жить вечно.

Хавинсон настолько поверил в свои силы, что обещал Путину еще десятки лет "правления". Диктатор вроде и верил, а одновременно искал рога белых носорогов. Хотя, возможно, все эти сложности и не понадобились бы, если бы вовремя нашелся опытный психиатр.

В свободное от "научной" работы время "ученый" подыгрывал российским пропагандистам, повторяя: "а кто, если не Путин". Более того, Хавинсон подчеркивал, что стоит продлевать жизнь прежде всего государственным деятелям, потому что их вроде бы никем заменить. С каждым годом его заявления становились все безумнее, а состояние Путина только ухудшалось.

Причину смерти Хавинсона пока не раскрывают. Возможно, путинские шаманы навели на конкурента порчу. Или просто даже долголетие ввело санкции против Путина и его приспешников.

Однако россиянам стоит начинать паниковать: "гениальный" и надежный, как швейцарские часы, план Путина прожить до 120 – провалился.