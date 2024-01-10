Хавінсон планував відзначати столітній ювілей, однак фортуна повернулася до нього іншим боком (як і до всіх, хто зв'язується з Путіним). Вчений-геронтолог прожив 77 років. Він мав тисячі можливостей, як провести своє життя. Однак вибрав найогидніший спосіб – працювати над довголіттям Путіна.

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Хавінсон став особистим експертом з довголіття Путіна

Хавінсон стверджував, що працює над методом, який дозволить людям жити до 110 або навіть 120 років. Геронтолог з гордістю наголошував: він шукає спосіб сповільнити старіння, а не жити вічно.

Хавінсон настільки повірив у свої сили, що обіцяв Путіну ще десятки років "правління". Диктатор наче й вірив, а водночас шукав роги білих носорогів. Хоча, можливо, всі ці складнощі й не знадобилися б, якби вчасно знайшовся досвідчений психіатр.

У вільний від "наукової" роботи час "вчений" підігравав російським пропагандистам, повторюючи: "а хто, якщо не Путін". Ба більше, Хавінсон наголошував, що варто продовжувати життя насамперед державним діячам, бо їх начебто ніким замінити. З кожним роком його заяви ставали все божевільнішими, а стан Путіна – лише погіршувався.

Причину смерті Хавінсона наразі не розкривають. Можливо, путінські шамани навели на конкурента пристріт. Або просто навіть довголіття ввело санкції проти Путіна та його посіпак.

Однак росіянам варто починати панікувати: "геніальний" та надійний, як швейцарський годинник, план Путіна прожити до 120 – провалився.