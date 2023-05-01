О них в эфире 24 Канала поговорил российский оппозиционный журналист Глеб Пьяных. Речь идет о мощных афродизиаках: рогах, пенисах и желчи белых носорогов. Глава Кремля очень заинтересован в методах шаманов, чтобы вылечить свои конечности.

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Об этом свидетельствует его панический страх посетить фронт и попытки подальше держаться в тылу, отметил журналист. Его откровенно удивляют попытки Путина в свои годы так держаться за жизнь, потому что терять ему, собственно, уже нечего.

"Войну проиграл. Вот-вот потеряет Крым – а это было его дело жизни. Ему бы желательно уже отправиться в мир иной, чтобы не позориться. Куда ему те рога запихнут, чтобы продлить жизнь? Пусть он сохранит власть, но атмосфера в стране будет угнетающая – в этом кайф?", – задал риторический вопрос он.

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Шаманы проходят собеседование

Всем известна любовь главы Кремля к шаманам. Ведущая в эфире 24 Канала озвучила одну версию, что те предсказали ему потерю Крыма и Путин якобы с этим согласился. Но Глеб Пьяных опровергает это. Ибо никто не может говорить ничего плохого российскому диктатору.

Подозреваю, что любой шаман предварительно пройдет собеседование с начальником службы безопасности, начальником федеральной службы охраны и доложит по пунктам, что скажет Путину. Они это согласуют, и там будет то, что поднимет ему настроение. Чтобы шаманы сказали, что Путин потеряет Крым – да их арестуют. Это неубедительная сказка, сочиненная плохими пиарщиками,

– отметил он.

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