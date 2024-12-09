Россия ударила по ТЭС в Донецкой области: в результате обстрела погиб энергетик

В понедельник утром, 9 декабря, российская армия снова обстреляла одну из ТЭС на территории Донецкой области. К сожалению, в результате этого произошла жуткая трагедия.

Погиб один из энергетиков тепловой электростанции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

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Что известно о погибшем энергетике

В результате обстрела одной из тепловых электростанций на территории Донецкой области, к сожалению, погиб слесарь станции Киляров Владимир Викторович 1959 года рождения. Также еще двое работников станции получили ранения из-за вражеского удара по объекту.

Министерство энергетики выражает глубокие соболезнования семье погибшего. Желаем скорейшего выздоровления раненым энергетикам,

– говорится в сообщении ведомства.

Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Владимира Килярова. Вечная память!

Напомним, в ноябре Россия тоже обстреляла энергетическую инфраструктуру Одесской области. На одной из подстанций Укрэнерго погибли двое работников. Убитых россиянами энергетиков НЭК "Укрэнерго" звали Дмитрий Каменный и Максим Шаргородский, им было 41 и 44 года соответственно.