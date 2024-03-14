Владимир Кличко в Госдепартаменте США провел ряд встреч по срочной помощи Украине

Всемирно известный боксер Владимир Кличко посетил США. Там спортсмен встретился с влиятельными политиками.

В частности, боксер говорил о важности срочной помощи Украине. Об этом сообщил его брат, мэр Киева Виталий Кличко.

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Владимир Кличко посетил США и поговорил с политиками

Мой брат Владимир Кличко посетил США, где говорил о помощи, необходимой Украине безотлагательно. В частности, состоялись его встречи в Государственном департаменте США. Там он пообщался с руководителями структурных подразделений, отвечающих за сотрудничество с Украиной. А также – с главой протокола Госдепа Итаном Розенцвайгом,

– сообщил Виталий Кличко.

Во время визита в США Владимир принял участие в мероприятии с участием конгрессменов, представителей Пентагона, военных экспертов и представителей ведущих медиа. А также выступил на панельной дискуссии на мероприятии по войнам в современном мире, в частности, в Украине. Мероприятие состоялось в Центре иррегулярных войн, который финансирует Пентагон, отметил Виталий Кличко.

"Владимир отметил, что дальнейшая помощь партнеров, в частности, США является критически важной. Потому что ситуация на фронте – сложная. Украинцы бьются героически, но смогут защитить свое государство и мир в Европе в целом, только когда будут иметь достаточно оружия и боеприпасов. И каждый день задержки такой помощи играет в пользу российского агрессора", – подчеркнул Виталий Кличко.

По словам мэра Киева, во время этого мероприятия Владимир встретился также с Нэнси Пелоси, бывшим спикером Палаты представителей. Она заявила о дальнейшей поддержке Украины Соединенными Штатами. И заверила, что наше государство в ближайшее время получит необходимое оружие и финансовую помощь.