Зокрема, боксер говорив про важливість термінової допомоги Україні. Про це повідомив його брат, мер Києва Віталій Кличко.

Цікаво Київ збільшує допомогу захисникам більш ніж втричі – до 5 мільярдів гривень, – Кличко

Володимир Кличко відвідав США та поговорив з політиками

Мій брат Володимир Кличко відвідав США, де говорив про допомогу, необхідну Україні невідкладно. Зокрема, відбулися його зустрічі в Державному департаменті США. Там він поспілкувався з керівниками структурних підрозділів, що відповідають за співпрацю з Україною. А також – з головою протоколу Держдепу Ітаном Розенцвайгом,

– повідомив Віталій Кличко.

Під час візиту до США Володимир взяв участь у заході за участі конгресменів, представників Пентагону, військових експертів та представників провідних медіа. А також виступив на панельній дискусії на заході щодо воєн у сучасному світі, зокрема, в Україні. Захід відбувся в Центрі іррегулярних війн, який фінансує Пентагон, зазначив Віталій Кличко.

"Володимир наголосив, що подальша допомога партнерів, зокрема, США є критично важливою. Бо ситуація на фронті – складна. Українці б'ються героїчно, але зможуть захистити свою державу та мир в Європі загалом, тільки коли матимуть достатньо зброї та боєприпасів. І кожен день затримки такої допомоги грає на користь російського агресора", – підкреслив Віталій Кличко.

За словами мера Києва, під час цього заходу Володимир зустрівся також з Ненсі Пелосі, колишньою спікеркою Палати представників. Вона заявила про подальшу підтримку України Сполученими Штатами. І запевнила, що наша держава найближчим часом отримає необхідну зброю та фінансову допомогу.