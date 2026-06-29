Подробнее о военном пути командира рассказывает BBC.

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Что известно о командире 154-й ОМБр Владимире Кононникове?

Владимир Кононников был вторым командиром 154-й отдельной механизированной бригады, созданной в 2023 году. Подразделение длительное время выполняло боевые задачи на Харьковском направлении, а впоследствии было передислоцировано на Запорожское направление, в частности в район Гуляйполя.

До назначения в механизированную бригаду Кононников служил в Десантно-штурмовых войсках. Побратимы знали его под позывным "Конан".

В своём последнем интервью для ТСН.ua он рассказывал о боевой работе бригады на Гуляйпольском направлении и положительно оценивал перспективы обороны на этом участке фронта.

В марте 2024 года президент Украины наградил его орденом Богдана Хмельницкого II степени. Ранее, в 2018 году, тогдашний младший лейтенант Кононников был удостоен ордена Богдана Хмельницкого III степени.

Что известно о смерти Владимира Кононникова?

Напомним, в Запорожской области обнаружили без признаков жизни командира 154-й отдельной механизированной бригады полковника Владимира Кононникова. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства его смерти и проводят первоочередные следственные действия.

По предварительной информации, в полиции рассматривают версию с огнестрельным ранением, а также возможность насильственной смерти. Окончательные выводы должны быть сделаны после экспертиз и служебного расследования.

В ОК "Юг" отметили, что признаков насильственной смерти не выявлено. Там также подчеркнули, что оказывают содействие следствию. В сообщении также говорится, что полковник Кононников был опытным военным руководителем, которого уважали среди личного состава и который уделял значительное внимание своим подчинённым и выполнению боевых задач.