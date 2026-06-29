Детальніше про військовий шлях командира розповідає BBC.

Дивіться також Командира 154-ї ОМБр Володимира Кононнікова знайшли мертвим

Що відомо про командира 154-ї ОМБр Володимира Кононнікова?

Володимир Кононніков був другим командиром 154-ї окремої механізованої бригади, створеної у 2023 році. Підрозділ тривалий час виконував бойові завдання на Харківському напрямку, а згодом був передислокований на Запорізький напрямок, зокрема в район Гуляйполя.

До призначення в механізовану бригаду Кононніков служив у Десантно-штурмових військах. Побратими знали його під позивним "Конан".

У своєму останньому інтерв'ю для ТСН.ua він розповідав про бойову роботу бригади на Гуляйпільському напрямку та позитивно оцінював перспективи оборони на цій ділянці фронту.

У березні 2024 року президент України нагородив його орденом Богдана Хмельницького II ступеня. Раніше, у 2018 році, тодішній молодший лейтенант Кононніков був відзначений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Що відомо про смерть Володимира Кононнікова?

Нагадаємо, у Запорізькій області виявили без ознак життя командира 154-ї окремої механізованої бригади полковника Володимира Кононнікова. Правоохоронні органи встановлюють обставини його смерті та проводять першочергові слідчі дії.

За попередньою інформацією, у поліції розглядають версію з вогнепальним пораненням, а також можливість насильницької смерті. Остаточні висновки мають бути зроблені після експертиз та службового розслідування.

В ОК "Південь" зазначили, що ознак насильницької смерті не виявили. Там також наголосили, що сприяють слідству. У повідомленні також йдеться, що полковник Кононніков був досвідченим військовим керівником, якого поважали серед особового складу, і який приділяв значну увагу своїм підлеглим та виконанню бойових завдань.