Пьяное ДТП с участием глава Броварской РГА: чиновнику объявили подозрение

Чиновнику РГА Киевщины, совершившему ДТП с четырьмя пострадавшими, объявили о подозрении. В дальнейшем его ожидает избрание меры пресечения.

Да, главе РГА Владимиру Майбоженко, который въехал в толпу, сообщили о подозрении. Установлено, что он был под хмельком.

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Ходатайство об избрании меры пресечения Майбоженко направили в суд

По данным следствия, 26 апреля 2024 года председатель Броварской райгосадминистрации Владимир Майбоженко, находясь за рулем автомобиля, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, выехал на обочину и въехал в пешеходов.

По результатам тестирования прибором Drager у водителя определили содержание алкоголя 2.31 промилле.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры чиновнику уже сообщили о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины).

В Шевченковский районный суд г. Киева направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей,

– сообщили в Офисе Генпрокурора.

В каком состоянии пострадавшие в результате ДТП

В результате ДТП пострадали 4 человека, из них один ребенок.

Предварительно, у двух мужчин диагностировали тяжелые телесные повреждения, они находятся в реанимационном отделении. У обоих – множественные переломы и ушибы, а также сотрясение и закрытые черепно-мозговые травмы.

Вторая пара пострадавших в состоянии средней тяжести, это мама с дочерью в возрасте 2,5 лет. Обе имеют травмы средней степени тяжести. У ребенка перелом плеча и рана носа и подкожная гематома затылочного участка головы, у ее мамы: сотрясение, переломы и травмы грудной клетки.