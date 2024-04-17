Фильма могло и не быть: как полицейский вывез Чернова и Малолетку из окруженного Мариуполя

Владимир Никулин работал полицейским в Мариуполе, когда началась большая война. В город попал в 2014 году из Донецка. Во время оккупации Маруиполя помогал журналистам фиксировать военные преступления россиян.

24 Канал взял интервью с полицейским из фильма "20 дней в Мариуполе". Сейчас мужчина служит в Покровске, был ранен в августе 2023 года, когда оккупанты ударили "Искандером" по гражданским. Никулин говорит, что все, кто служит в Донецкой области, настоящие бойцы.

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Выезд из окруженного россиянами Мариуполя

Никакой эвакуации не было в то время, никакого гуманитарного коридора не было. А были попытки людей прорваться через кольцо россиян, которые уничтожали город вместе с людьми. (...) Мы прошли 15 блокпостов в каждом населенном пункте на въезде и выезде,

– вспоминает Никулин.

Их путь не отличался от всех других, кто пытался вырваться из города. Дорога вела на уже оккупированные Пологи, дальше в Орехов на неоккупированную часть.

"Некоторые авто двигались по трассе Мариуполь – Запорожье, а некоторые проезжали селами, линией фронта. Россияне пропускали уже безосвещенные автомобили с гражданскими через линию фронта во время боев. Это было 15 марта", – говорит мужчина.

Попытки вырваться из оккупации стали возможны вечером 14 марта, когда утихли бои возле северной части Мариуполя и у моря. 15 марта люди начали прорываться массово, оккупанты понимали, что проверить всех не удастся. Машина, на которой полицейский вывез журналистов, была полностью прострелена.

С Мстиславом Черновым и Евгением Малолеткой Никулин познакомился, когда россияне обстреляли роддом. "Другого места, чтобы встретиться, кроме самых горячих мест Мариуполя, не было", – говорит он. Стремление помочь детям и роженицам объединило и заставило действовать.

Что было самым сложным во время оккупации

Впрочем, полицейский вспоминает, что его опыт отличается от опыта гражданских. Люди чувствовали беспомощность и страх. Полицейские пытались сделать все, чтобы помочь гражданским, хоть и не всегда понимали, что именно делать, и не были готовы к такому масштабному вторжению.

Это окружение было для нас тяжело тем, что люди, которые находились там, смотрели на нас и задавали вопросы, что им делать, будут ли они жить, что с ними произойдет. И вот когда ты не знаешь, что говорить людям, а они же видели, что я в форме, – это было очень сложно. Но самое сложное – это понимание, что защитить эту больницу военным образом было невозможно,

– объясняет Владимир Никулин.

Съемочная группа будущего фильма "20 дней в Мариуполе" была постоянно рядом с правоохранителями. Сам Никулин помогал публиковать кадры из разбомбленного города, потому что имел интернет. Это мотивировало и давало надежду, что мир не забудет об этой трагедии.