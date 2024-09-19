Ему был всего 21 год: на фронте погиб защитник со Львовщины Владимир Пуголовко

Украина продолжает терять своих лучших дочерей и сыновей. На фронте погиб военный со Львовщины Владимир Пуголовко.

Герою был всего 21 год. О печальной вести сообщили в Офисе общины Брюховичей.

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Что известно о смерти Героя

С болью в сердце сообщаем страшную весть! В борьбе за свободу Украины отдал жизнь наш односельчанин Пуголовко Владимир Александрович, 04.12.2002 года рождения,

– написали в Офисе общины.

Впрочем, там не стали уточнять когда и где именно он погиб. Парастас по юному воину состоялся 19 сентября в 19:00 в Церкви Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ в поселке Брюховичи.

"Семья, близкие, друзья, просят жителей уделить время, прийти и проявить уважение, встречая в четверг тело Володи. Ориентировочно с 18:30, от кладбища/заправки, вдоль улицы Львовской до "Перчатки", далее вдоль улицы Курортная до поворота на улице Отца Издрика и непосредственно к Церкви. По возможности поддерживайте огоньки в лампадках, которые будут, принесите и зажгите свою, разверните наш флаг ... Пусть его путь "домой" будет полным света и уважения", – призвали в сообщении.

Прощание с Героем состоится 20 сентября в 11:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове. Он будет похоронен на Лычаковском кладбище.