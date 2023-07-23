Двойники работают без выходных: "Путин" вышел из бункера к людям и погулял на свадьбе

Уже ни для кого не секрет, что Владимир Путин выползает из своего бункера только в крайнем случае. Прежде чем "бункерный дед" встречается с кем-то, этим людям приходится много времени провести на карантине.

Тем временем во время визита в Кронштадт, где "Путин" вроде бы встретился с Александром Лукашенко, "бункерный дед" будто бы вышел к людям. Там он охотно обнимался с фанатами и позировал для фото. Детали отвратительного визита опубликовали росСМИ, сообщает 24 Канал.

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В худших традициях российской пропаганды использовали детей. Они будто были очень рады видеть Путина и охотно фотографировались с ним. У "бункерного деда" даже спросили о карантине. На что он пафосно ответил "люди – важне".

Кроме того, в сети вирусится фото со свадьбы. "Бункерный дед" вроде бы сфотографировался с женихом и невестой, испортив им этот день.



Путин и Лукашенко испортили свадьбу / Фото из сети



"Путин" пофотографировался с детьми / Фото из сети​



С кем фотографировался "Путин"

Впоследствии журналисты установили, с кем фотографировался "бункерный дед". Эти люди отнюдь не выглядят "случайными прохожими", вдруг увидевшими "Путина".

На фото позирует Антонина Тюменцева. Она по меньшей мере с октября 2022 года работает в МВД России. Кроме того, две девочки, с которыми фотографировался "Путин", являются воспитанницами воскресных школ.



Впоследствии журналисты установили, с кем фотографировался "бункерный дед". Эти люди отнюдь не выглядят "случайными прохожими", вдруг увидевшими "Путина".

Фото позирует Антонина Тюменцева. Она по меньшей мере с октября 2022 года работает в МВД России. Кроме того, две девочки, с которыми фотографировался "Путин", являются воспитанницами воскресных школ.

Кстати, здесь Путин вроде бы так спокойно встретился со всеми. Тем временем с мировыми политиками (когда они еще приезжали в Москву), диктатор встречался за "километровым" столом. Очевидно, в Кронштадте "на работу" вышел один из двойников Путина