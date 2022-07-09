Путин натравил на НАТО своего любимого пуделя

Лукашенко угрожает не только Украине – угрожает НАТО. Интересно, Лука при власти сколько? 130 лет уже, немножко меньше.

Почему Лукашенко местами стал безъязычным

Но при этом однажды пока Россия воевала с Украиной, в принципе время от времени антинатовские, антиевропейские заявления звучали. А теперь уже сразу перечисляются – удар по Гомелю, Мозырьскому НПЗ, еще какие-то аэродромы.

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Вы знаете, что интересно? Он не перечислил аэродромы, с которых стартуют российские самолеты, чтобы бомбить Украину. Не кажется ли вам это странным?

Беларусь здесь позиционируется как государство-жертва. Нет-нет, белорусы являются непосредственными участниками этого процесса.

Мания величия мелкой шавки

Ответом он угрожает? Там у него была такая фраза: "Мы не будем смотреть, где они сидят – во дворцах или офисах". Офис Президента – это у нас, а дворцы, соответственно, я так понимаю, Польша и страны Балтии. Это намек, что вот, якобы мы боремся за Россию или с Россией вместе.

Но пока это выглядит так: заметьте, Путин НАТО не угрожает ни ударами, ни войной. А тут, как пуделя, выгоняет Александра Григорьевича, который говорит, что вот, если вы на нас нападете, мы будем бомбить ваши столицы. Что приведет, конечно же, к ответным действиям. НАТО Беларусь сразу же раскатает. И Александр Григорьевич будет говорить: "Вова, неси сюда ядерную бомбу! Давай бросим ее где-то, потому что, видите ли, нас обижают".

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Маршрут для оккупантов уже выбран

Ну и, внимание, если Лука говорит о том, что "будем стрелять в тех, кто на нас нападет", тогда как быть вот с этим – "правда на стороне братской России"? Если Россия напала на Украину, то, правда, на ее стороне. А если кто-то нападает на Беларусь, то нет-нет-нет. Так, конечно, это не делается, и так это не работает.

И когда кто-то говорит о том, что полсотни стран воюют с Россией в Украине – идите нах*р, белорусы, россияне и все вместе взятые. Украина сама воюет и защищает свою страну. Воюем, как умеем, создаем военно-политические альянсы, как можем, стремимся к этому.

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