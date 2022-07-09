Чому Лукашенко місцями став без'язиким

Але при цьому якось поки Росія воювала з Україною, в принципі час від часу антинатовські, антиєвропейські заяви лунали. А тепер уже одразу перераховуються – удар по Гомелю, Мозирському НПЗ, ще якісь аеродроми.

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Ви знаєте що цікаво? Він не перерахував аеродроми, з яких стартують російські літаки, щоб бомбити Україну. Чи не здається вам це дивним?

Білорусь тут позиціонують як державу-жертву. Ні-ні, білоруси є безпосередніми учасниками цього процесу.

Манія величі дрібної шавки

Відповіддю він погрожує? Там у нього була така фраза: "Ми не дивитимемося, де вони сидять – у палацах чи в офісах". Офіс Президента – це у нас, а палаци, відповідно, я так розумію, Польща та країни Балтії. Це натяк, що ось, мовляв, ми боремося за Росію чи з Росією разом

Але поки це виглядає таким чином: зауважте, Путін НАТО не погрожує ні ударами, ні війною. А тут, як пуделя, виганяє Олександра Григоровича, який каже, що ось, якщо ви на нас нападете, то ми бомбитимемо ваші столиці. Що призведе, звичайно ж, до дій у відповідь. НАТО Білорусь одразу ж розкатає. І Олександр Григорович говоритиме: "Вово, неси сюди ядерну бомбу! Давай кинемо її десь, бо, бачте, нас кривдять".

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Маршрут для окупантів вже обрано

Ну і, увага, якщо Лука говорить про те, що "ми стрілятимемо в тих, хто на нас нападе", тоді як бути ось із цим – "правда на боці братньої Росії"? Якщо Росія напала на Україну, то правда на її боці. А якщо хтось нападає на Білорусь, то ні-ні-ні. Так, звичайно, це не робиться, і так це не працює.

І коли хтось говорить про те, що пів сотні країн воює з Росією в Україні, – та йдіть нах*р, білоруси, росіяни й усі разом узяті. Україна сама воює та захищає свою країну. Воюємо, як уміємо, створюємо військово-політичні альянси, як можемо, прагнемо цього.

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