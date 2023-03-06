Путин боится и использует олигархов: диктатор планирует совершить маневр

Российские олигархи не только не теряют свое состояние, но еще и приумножают его. Именно Владимир Путин позволяет им это делать, несмотря на то, что в бюджете "великой" сплошные пробелы.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал журналист и аналитик из США Армен Чибухчян. Он добавил, что такой "маневр" российского президента связан со страхом.

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Путин позволяет богатеть олигархам

Путин очень зависим от так называемых русских элит. А особенно бизнесов, на которые может опираться в финансовом плане. Более того – российский диктатор боится этого окружения, а потому позволяет в условиях войны и, собственно, финансового кризиса в России, приумножать им свое состояние, считает Чибухчян.

"Потому что он (Путин – 24 Канал) понимает, его в любой момент могут убрать. Он позволяет им приумножать свое состояние, потому что боится. А эти деньги сейчас очень нужны российскому бюджету. Была бы его воля, он уже бы обобрал их до нитки", – отметил аналитик.

Армен Чибухчян о трибунале для Путина: смотреть видео

Такие действия российский диктатор позволяет, чтобы в дальнейшем его "элиты" не имели шанса для маневров и связей с Западом. Когда Россия условно закроется от всего мира, Путин сможет делать с ними все, что захочет, сказал спикер.

"Но они (элиты – 24 Канал) не дураки. Они понимают, что потом вынуждены будут отдать Путину все до копейки. Будут те, кто захочет, чтобы Россия закрылась и стала придатком Китая. Но в общем, когда Россия начнет очень сильно проигрывать на поле боя, "коллективный путин" начнет распадаться на своеобразные группировки", – предположил в эфире Армен Чибухчян.

Круг для маневров сужается

Впрочем, вопреки грандиозным планам покорения олигархов, Путин продолжает бояться. Потому что круг для более выгодных маневров сужается. Единственное, что может на 180 градусов изменить ситуацию – политика Китая. Он, по словам аналитика, может войти в конфликт на стороне России. Более того – даже его возглавить.

"Но если Китай решит проблемы дипломатическим путем, тогда у Путина не будет маневра. Интересно, что Запад сейчас очень крепко взялся за те страны, которые помогают России обходить санкции. Встреча Шольца и Байдена как раз была посвящена теме, как не допустить, чтобы Россия получала технологические возможности", – сообщил Чибухчян.

А Россия их получала, считает американский аналитик. По его словам, в 2022 году рынки крупных городов России были переполнены западными технологическими товарами. Но в 2023 году Запад планирует закрыть их на 80 – 90%.

Особенно это важно перед контрнаступлением Украины. 2023 год будет решающим для Путина и очень важно сейчас перекрыть пути обхода, которые есть в России,

– резюмировал журналист.

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