Как на самом деле Путин говорит о войне: Мурзагулов оценил речь диктатора

Владимир Путин разговаривал с российскими генералами 9 мая. Вид у российского диктатора был не лучшим, а о войне говорил с грустью. Генералы же сидели возле главы Кремля напуганные.

Писатель, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов рассказал 24 Каналу, что власти Кремля осознают, что выиграть в войне им не удастся. Между тем Путин начал проводить больше публичных мероприятий, чтобы восстановить свою репутацию после долгого пребывания в бункере.

Смотрите также Боец ВСУ обратил внимание на знаковые закулисные детали инаугурации Путина

Как говорит Путин

По словам Мурзагулова, российский диктатор говорит о войне совсем немотивированно, как о процессе, который идет очень трудно, долго и без успеха. Путин в своей речи говорит прямо, что "весь западный мир сегодня вместе с Украиной и они работают на их уничтожение". Российские генералы, которые вероятнее всего даже не были в окопах, в то время сидят напуганные и боятся пошевелиться.

Путин и все эти гаврики прекрасно понимают, что их победят. Нельзя справиться со всем цивилизованным миром, когда ты всего лишь диктатор в одной стране, не слишком выдающейся по своим достижениям,

– отметил писатель.

Россияне считали себя 2-й армией мира, но что-то пошло не так. По словам Мурзагулова, боевой дух и моральные качества российских военных соответствуют званию 2-й армии мира разве что с конца.

Для чего Путину показательность

После своей инаугурации Путин старается быть ближе к военным, из него пытаются сделать "живого" после долгой "отшельнической" деятельности в бункере. По словам писателя, сторонники Путина сейчас пытаются наладить его утраченные позиции в общении с электоратом.

Это все выглядит, как дешевая пиар-кампания. Все их ходы являются прогнозируемыми, а заявления однотипными. Он отвык работать в публичной политике. Публичным политиком и в конкурентном процессе он был только в свою первую избирательную кампанию,

– отметил Мурзагулов.

Политическое общение российского диктатора

Политическое общение российского диктатора, по словам писателя, всегда было симулякром, изображением того, чего на самом деле нет. Только высокие цены на российскую нефть позволяли российской власти "кормить" российское население лучше, чем перед тем, как Путин стал президентом в 1999 году.

Я надеюсь, что сегодня эта нефтяная конъюнктура будет достаточно быстро уничтожена странами Запада, а Китай перестанет поддерживать российский нефтяной рынок. Нужно, чтобы эта империя развалилась,

– подчеркнул Мурзагулов.

Владимир Путин: последние новости