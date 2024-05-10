Письменник, публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов розповів 24 Каналу, що влада Кремля усвідомлює, що виграти у війні їм не вдасться. Тимчасом Путін почав проводити більше публічних заходів, аби відновити свою репутацію після довгого перебування в бункері.

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Як говорить Путін

За словами Мурзагулова, російський диктатор говорить про війну зовсім невмотивовано, як про процес, який йде дуже важко, довго та без успіху. Путін у своїй промові говорить прямо, що "весь західний світ сьогодні разом з Україною й вони працюють на їхнє знищення". Російські генерали, які найімовірніше навіть не були в окопах, в той час сидять налякані та бояться поворухнутись.

Путін і всі ці гаврики прекрасно розуміють, що їх переможуть. Не можна впоратись зі всім цивілізованим світом, коли ти всього лиш диктатор в одній країні, не надто видатній щодо своїх досягнень,

– зазначив письменник.

Росіяни вважали себе 2-ю армією світу, але щось пішло не так. За словами Мурзагулова, бойовий дух та моральні якості російських військових відповідають званню 2-ї армії світу хіба що з кінця.

Для чого Путіну показовість

Після своєї інавгурації Путін старається бути ближчим до військових, з нього намагаються зробити "живого" після довгої "відлюдницької" діяльності в бункері. За словами письменника, прибічники Путіна зараз намагаються налагодити його втрачені позиції у спілкуванні з електоратом.

Це все виглядає, як дешева піар-кампанія. Всі їхні ходи є прогнозованими, а заяви однотипними. Він відвик працювати в публічній політиці. Публічним політиком та в конкурентному процесі він був лише у свою першу виборчу кампанію,

– зауважив Мурзагулов.

Політичне спілкування російського диктатора

Політичне спілкування російського диктатора, за словами письменника, завжди було симулякром, зображенням того, чого насправді немає. Лише високі ціни на російську нафту дозволяли російській владі "годувати" російське населення краще, ніж перед тим, як Путін став президентом у 1999 році.

Я надіюсь, що сьогодні ця нафтова кон'юнктура буде досить швидко знищена країнами Заходу, а Китай перестане підтримувати російський нафтовий ринок. Потрібно, щоб ця імперія розвалилась,

– підкреслив Мурзагулов.

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