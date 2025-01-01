Оккупантам на костылях не позволяют покинуть фронт: Путин имеет огромные проблемы с армией

Россия предлагает списывать долги по кредитам тем, кто подпишет контракт с Минобороны после 21 декабря 2024 года. Им не хватает людей, которые бы добровольно вступали в ряды оккупационной армии, впрочем, возможности увеличивать численность военнослужащих они имеют.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 Канала рассказал, что еще раньше в России принимали решение списывать 100 тысяч долларов ипотеки тем, кто соглашается идти воевать. Государство имеет монополию на любую частную собственность и имущество.

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Это позволяет распоряжаться ресурсами так, как ей удобно. Таким образом создаются условия для набора людей: списываются долги, предоставляется амнистия за преступления или упрощается процедура получения российского гражданства.

Почему Путин не объявляет всеобщую мобилизацию

С одной стороны, Россия имеет потенциально большой человеческий ресурс, который можно использовать для ведения боевых действий. С другой стороны, Путин не решается на всеобщую мобилизацию, поскольку мобилизационные структуры России не способны обработать более 250 тысяч человек одновременно,

– рассказал Иван Тимочко.

Он добавил, что предыдущая попытка ограниченной мобилизации, когда было призвано чуть более 300 тысяч человек, привела к значительным проблемам в российской системе.

Возникали бунты по этническим признакам, конфликты между военными на полигонах, а также были жалобы на отсутствие материального обеспечения (в частности, солдаты вынуждены были спать на бетонных плитах на аэродромах).

Тимочко считает, что вероятно, Кремль сделал выводы из этих ошибок. Если они и решатся на всеобщую мобилизацию, то только для серьезного одномоментного рывка, чтобы отправить большую часть мобилизованных на фронт для сдерживания украинских войск.

Это будет ставка на массовое "пушечное мясо", ведь чем больше людей призывают, тем больше нужно обеспечения, техники, офицеров и расширенной логистики для их доставки к линии фронта,

– объяснил Иван Тимочко.

Мобилизация пробуксовывает

Он добавил, что ни российская пропаганда, ни государственная машина не смогли создать "национального подъема", чтобы люди добровольно шли в российскую армию. В России остается около полутора миллионов человек, которые проходили военную службу в разные времена: срочники, контрактники, отставники и тому подобное.

С одной стороны, это ресурс, но с другой – эти люди знают, как устроена российская армия, и меньше всего хотят снова вступать в ее ряды.

Кроме того, пополнение регулярной армии срочниками на контрактной основе также находится в кризисе. После потерь в Курской области среди срочников – пленных и погибших – стало понятно, что россияне больше не стремятся идти туда,

– сказал Иван Тимочко.

Срочников под давлением заставляли подписывать контракты. Сейчас, учитывая значительные потери, стало труднее призывать молодежь на срочную службу.

Российские паблики сообщают, что призывников буквально вылавливают на улицах. Это свидетельствует о кризисе системы и дальнейшем пробуксовывании мобилизации.

Масштабы потерь

"Россия имеет более 700 тысяч убитых и раненых. Об этом, в частности, свидетельствует заявление мэра Москвы, что они строят реабилитационный центр для 600 тысяч российских военнослужащих. Также в 2023 году российский МСЭК передал в Роскомстат данные об увеличении количества людей с инвалидностью первой и второй групп на около 200 тысяч человек. Это подтверждает масштабы потерь" – добавил Тимочко.

Он вспомнил, как в свое время московский церковник заявлял, что собрал гуманитарную помощь для реабилитации и протезирования более миллиона российских солдат. Тимочко считает, что таким образом, кроме 700 тысяч погибших и раненых, по меньшей мере еще миллион военных выведены из строя.

Это включает раненых, тех, кто получил психологические травмы, сильный ПТСР, или тех, кто уже не сможет выполнять военную службу. Они становятся дополнительным бременем для российской социальной системы.

Солдаты на костылях и политика "до последнего вздоха"

Он добавил, что возможно, именно поэтому россияне сейчас не выпускают из армии ни раненых, ни покалеченных. Даже сами российские военные показывают кадры, где солдаты на костылях продолжают находиться на передовой. Им не позволяют покинуть поле боя, вплоть до смерти.

Выглядит так, что стоимость их содержания до глубокой старости в нетрудоспособном состоянии кажется для России слишком высокой,

– объяснил Иван Тимочко.

Человеческий ресурс и мобилизационный потенциал

Россия теоретически имеет большой человеческий ресурс. Общая мобилизационная структура предусматривает возможность призыва 26 миллионов человек. Но это только в идеальных условиях. Если даже частично реализовать такой призыв, российская экономика начнет коллапсировать.

Уже сейчас наблюдается дефицит рабочих рук, особенно в сферах, требующих интеллектуального труда. В частности, это касается промышленности, бюджетообразующей нефтегазовой отрасли и других стратегических секторов.

Проблемы с экономикой

На внутреннем рынке также возникают проблемы. Например, при производстве беспилотников женщин из Африки, завербованных с обещанием обучения в вузах, использовали для сборки техники.

Несмотря на это, Россия имеет человеческий ресурс, который она использует в своей тактике. Эта тактика предусматривает формирование "штормовых" пехотных подразделений, когда техническая составляющая почти не учитывается. Задача таких групп – массовое штурмование без оглядки на потери.

Если из десяти групп по десять человек хотя бы одна закрепится, это считается успешным результатом. Такое "давление" по линии фронта является их тактикой,

– объяснил Тимочко.

Он добавил, что действия России позволили ей на сегодня сосредоточить у границ Украины около 800 тысяч личного состава. Их проблема заключается в техническом оснащении. В то же время их потери постоянно растут.

Это является положительной динамикой для нас, но, конечно, не для них,

– добавил Тимочко.