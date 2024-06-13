Налоговая реформа Путина: как она повлияет на экономическое положение россиян

Владимир Путин выступил с инициативой налоговой реформы, но ничего о ней не говорит. Эта тема является не социально приятной, поэтому российский диктатор ее не затрагивает. Налоговая реформа принесет несколько проблем для россиян.

Доктор экономических наук Игорь Липсиц рассказал 24 Каналу, что из-за налоговой реформы вырастут налоги для бизнеса, ее почувствуют и российские элиты. Также он рассказал о судьбе рубля, который держится благодаря сокращению импорта.

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Почему Путин не говорит о реформе

По словам Липсица, налоговая система – неприятная социальная тема в России. Ранее российский диктатор говорил, что в России замечательная налоговая система, а потом выясняется. что нужно срочно вводить налоговую реформу и поднимать налоги: с 20% до 25% для бизнеса.

Такой налог будет не только для большого, но и для малого бизнеса. Также малому и среднему бизнесу, которые работали по упрощенным схемам, придется заплатить более 400 миллиардов рублей налога в 2025 году.

Это для Путина неудобно, неприятно и он эту социально нежелательную тему "вынес за кавычки", о ней не говорит,

– заметил доктор экономических наук.

Налоговая реформа начнется с 2025 года. Липсиц рассказал, что если в следующем году окажется, что благодаря налоговой реформе не удалось собрать достаточного количества денег, Кремль будет делать следующие шаги.

Проблема для российских элит

Эту налоговую систему почувствуют и российские элиты, чего бы не очень хотел Путин. Самое страшное для элиты России – внедрение российским диктатором приватизации, национализации.

Он (Путин – 24 Канал) дал понять, что он готов изъять даже крупнейшие российские компании у российских миллиардеров и пустить все это на погашение проблем бюджета, чтобы потом перепродать снова и получить деньги,

– отметил доктор экономических наук.

Судьба российского рубля

Липсиц объяснил, что судьба рубля зависит от многих факторов. Рубль сейчас не является свободной рыночной валютой, которая конвертируется, его курс регулируется Центральным банком.

Однако есть причина, почему рубль до сих пор держится – в России начали сокращать импорт, а импорт – это то, что наполняет полки магазинов и дает возможность производить незначительное количество продукции. Поэтому сокращение импорта – это угроза изготовления товаров российских компаний. Это все происходит из-за санкций.

Люди уменьшают покупки импортной продукции и падает запрос на валюту. Поэтому рубль держится. Однако это плохая история, ведь лучше для российского бюджета, чтобы рубль девальвировался, тогда они будут получать большие налоги с импорта. Поэтому он не будет долго держаться, со временем его будут тихонько опускать,

– добавил доктор экономических наук.

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