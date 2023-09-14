Об этом 24 Каналу отметил политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Позиции России существенно упали.

Смотрите также В КНДР 2 причины помогать Путину: в ОП сказали, какую выгоду ищет Ким Чен Ин

"Теперь Путин ходит на поклон. Он нашел в себе силы сделать шаг. Он понимает репутационные потери, безысходность, но это для него последний шанс исправить ситуацию в свою пользу", – пояснил Клочок.

Позиции Путина

Путин ищет себе союзников и пока потенциальным таковым является Северная Корея. Но за ней хорошо присматривает Китай.

"О присутствии китайцев – делегация во время встречи Шойгу и Ким Чен Ына в июле была. Так же она была и на этом экономическом форуме на Дальнем Востоке. Не исключаю, что кто-то из китайских представителей был на встрече двусторонней", – предположил аналитик.

Александр Лукашенко приехал в Россию: смотреть видео

Поэтому Путину следует обратить внимание непосредственно на Си Цзиньпина. Тот в свою очередь, по мнению эксперта, не активно вовлекается в сотрудничество. И если бы действительно хотел поставлять России оружие, то делал это напрямую, а не через Северную Корею.

"Есть еще посредники – Казахстан и другие страны в Центральной Азии, которые бы он легко поставил в условия, когда они в параллельный импорт поставляли бы это оружие. Путин в сложной ситуации, а нас это радует", – резюмировал Клочок.

Позиции Путина на мировой арене: последнее