Владимир Путин продолжает жить по принципу: ни дня без бряцания ядерным оружием. Но, очевидно, дела с ним у страны-террористки обстоят так плохо, что бункерный дед уже заговорил о чужом ядерном оружии.

Путин или его двойник выполз на очередное интервью. Сказать ничего нового и интересного бункерный дед, конечно, не смог. Зато он традиционно завел любимую басню Кремля – о ядерке. Абсурдные заявления Путина распространили росСМИ, сообщает 24 канал.

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Бункерный дед заявил, что Россия хочет вернуться к обсуждению ядерного потенциала Великобритании и Франции. Также Путин традиционно пожаловался из-за НАТО, которое оказалось "военным блоком, а не политическим".

Ранее бункерный дед рассказал, что Россия вроде бы готова провести испытание ядерного оружия.

Россия провалила испытание "Сармат"

Во время исторического визита Джо Байдена в Киев Россия решила традиционно побряцать своим оружием. Правда, планы страны-террористки, как обычно, провалились. Испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" завершилось неудачно.

Путин не смог похвастаться "успехом" во время своего маразматического обращения к федеральному собранию. Что ж, бункерному деду следует готовиться к серии неудач. Фортуна окончательно повернулась к нему другой стороной.