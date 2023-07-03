Об этом 24 Каналу сказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко. Он объяснил, кто на самом деле контролирует ЧВК и имеют ли подобные компании юридическую силу в России.

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Часть гибридной стратегии

Евгений Пригожин и непосредственно его ЧВК "Вагнера" могут быть частью гибридной стратегии авторства Герасимова, отметил политолог. Их использовали как своеобразный таран за пределами страны-оккупанта. И здесь важно, что ЧВК в России не имеют никакой юридической силы и такое понятие не является фиксированным.

"Поэтому Пригожин и вагнеровцы находятся вне юридического поля России и, как люди с оружием, должны отвечать согласно действующему законодательству России", – подчеркнул Буряченко.

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Действовали по указанию Путина

Вероятно, вагнеровцы действовали по непосредственному указанию Владимира Путина. Об этом может свидетельствовать утверждение российского диктатора о финансировании группировки из бюджета.

Если Путин до этого публично не отождествлял себя с этой военной компанией, то теперь все стало совершенно очевидно. Государство на триллионы рублей делает разного рода заказы в ЧВК за пределами их правового поля. Совершенно очевидно, что именно путинская Россия непосредственно контролирует вагнеровцев.

– сказал политолог.

Он добавил, что подобная самофиксация Путина станет еще одним кейсом для Гаагского трибунала. Он и все его соратники должны понести непосредственную уголовную ответственность.

"Сколько актов геноцида совершили вагнеровцы Пригожина во всем мире: в Украине, Африке, Центральной Азии – несметное число случаев. Путин должен нести ответственность за организацию и финансирование – он публично в этом признался", – добавил Буряченко.

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