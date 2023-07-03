Про це 24 Каналу сказав політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. Він пояснив, хто насправді контролює ПВК і чи мають подібні компанії юридичну силу в Росії.

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Частина гібридної стратегії

Євгєній Пригожин і безпосередньо його ПВК "Вагнера" можуть бути частиною гібридної стратегії авторства Герасимова, відзначив політолог. Їх використовували як своєрідний таран поза межами країни-окупантки. І тут важливо, що ПВК в Росії не мають жодної юридичної сили і таке поняття не є фіксованим.

"Тому Пригожин і вагнерівці перебувають поза юридичним полем Росії і, як люди зі зброєю, мають відповідати згідно до чинного законодавства Росії", – наголосив Буряченко.

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Діяли за вказівкою Путіна

Ймовірно, вагнерівці діяли за безпосередньою вказівкою Владіміра Путіна. Про це може свідчити твердження російського диктатора про фінансування угрупування з бюджету.

Якщо Путін до цього публічно не ототожнював себе з цією військовою компанією, то тепер все стало абсолютно очевидним. Держава на трильйони рублів робить різного роду замовлення у ПВК поза межами їхнього правового поля. Абсолютно очевидно, що саме путінська Росія безпосередньо контролює вагнерівців,

– сказав політолог.

Він додав, що така самофіксація Путіна стане ще одним кейсом для Гаазького трибуналу. Він і всі його посіпаки мають понести безпосередню кримінальну відповідальність.

"Скільки актів геноциду здійснили вагнерівці Пригожина у всьому світі: в Україні, Африці, Центральній Азії – незлічити випадків. Путін має нести відповідальність за організацію та фінансування – він публічно у цьому зізнався", – додав Буряченко.

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