Путин может посетить саммит "Большой двадцатки" в Индии, – Bloomberg

В сентябре в Индии пройдет очередной саммит G20. Есть предположение, что его может навестить кремлевский диктатор Владимир Путин (если, конечно, доживет).

Об этом сообщает Bloomberg. Следует заметить, что в Кремле пока не отрицают такую возможность, хотя сам президент еще не принял окончательного решения.

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Неужели трусость Путина стихла

Издание отмечает, что кремлевский диктатор пропустил два предыдущих саммита из-за роста напряженности в связи с вторжением России в Украину. Тогда Путин отправил вместо себя министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Попытки США и их союзников изолировать Россию из-за войны против Украины тормозятся нежеланием других стран присоединяться к бойкоту. По данным источников, сейчас Кремль планирует участие российского диктатора в саммите G20, хотя окончательное решение еще не принято.

Отмечается, что на этой неделе официальные лица перенесли на неделю дату проведения ежегодного экономического форума во Владивостоке, назначенного накануне саммита G20, чтобы дать Путину возможность для маневра.

При этом спикер Путина Дмитрий Песков никак не прокомментировал эту информацию.

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