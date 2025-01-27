Путин кричит о "нелегитимности" Зеленского: это разоблачает один страх диктатора

Владимир Путин заявил о нелегитимности Владимира Зеленского, а мирное соглашение, которое Россия якобы готова подписать, без гарантий. Российский диктатор наоборот же знает, что сам не является легитимным.

Более того, он делает все для того, чтобы не встретиться с президентом Украины. Такое мнение 24 Каналу высказал писатель, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов, отметив, что Путин боится остаться с Зеленским один на один.

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Путин боится встречи с Зеленским

По словам писателя, сам российский диктатор является нелегитимным и самоизбранным президентом России. Незаконными были и изменения в Конституции страны-агрессора, и выборы, на которых не было других кандидатов.

Мы имеем дело с человеком, у которого есть какие-то фантомные боли. Он чувствует, что не является легитимным и поэтому говорит это Зеленскому,

– объяснил Мурзагулов.

Путин, по мнению писателя, говорит это из-за того, что не хочет и боится встретиться с президентом Украины. Российский диктатор знает, что весь цивилизованный мир на стороне нашей страны.

Встреча с Зеленским для Путина – это зона дискомфорта. Если бы Зеленский даже согласился на такую встречу, он бы "вывалил в лицо" Путину все эти безумные российские атаки,

– подчеркнул он.

Напомним, что российский диктатор заявил, что Россия якобы готова к переговорам с Украиной, но решение Зеленского о запрете диалога с Россией якобы делает нелегитимными возможные переговоры. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на это, заметив, что Путин таким образом хочет продвинуть идею переговоров с США.