Не пользуется мобильным и интернетом, – экс-офицер Кремля об "информационном вакууме" Путина
Источник:Центр "Досье"
Российский президент Владимир Путин не пользуется мобильным телефоном и Интернетом. Он живет в своеобразном "информационном вакууме", а все данные получает только от окружающих.
Об этом в интервью заявил бывший капитан Федеральной службы охраны Глеб Каракулов. Он начал работать на диктатора в 2009 году. До октября 2022 занимал должность инженера в управлении, которое обеспечивало для Путина секретную связь.
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Путин получает информацию в "секретных папочках"
Каракулов рассказал, что за все время работы на российском диктаторе ни разу не видел его с мобильным телефоном. Кроме того, российский диктатор не пользуется интернетом. По словам бывшего офицера Кремля, Путин живет в своеобразном "информационном вакууме".
Всю информацию, которую он (Путин – 24 Канал) получает, предоставляют люди, непосредственно близкие к нему,
– заявил Каракулов.
Также Путин получает информацию от спецслужб, которые придают ее в печатном виде в так называемых "секретных папочках".
Каракулов рассказал, что диктатор только смотрит телевидение, однако исключительно российское. Даже во время иностранных визитов обязательным требованием к резиденциям, где будет останавливаться Путин, является наличие российского телевидения, по крайней мере – 4 телеканала.
И хотя бывший офицер никогда лично не общался с диктатором, заявил, что Путин очень изменился в последнее время. По мнению Каракулова, это вроде бы 2 разных человека. После 2020 года, по словам бывшего офицера, российский диктатор сильно изменился, стал закрытым и отгородился от внешнего мира.
В России ищут замену Путину
- В России уже начинают искать замену действующему российскому президенту Владимиру Путину. Политические аналитики считают, что планы по этому поводу уже готовит даже ближайшее окружение российского диктатора.
- В частности, место российского президента может получить премьер-министр Михаил Мишустин. Такой вывод аналитики сделали из-за того, что Си Цзиньпин лично пригласил премьера с визитом в Китай.
- Кроме того, критиковать Путина начали даже его собственные прихвостни. Игорь Гиркин недавно заявил, что Россия приближается к военному поражению. Также он создал такой себе "клуб разгневанных патриотов", являющегося своеобразной заявкой на выборы.