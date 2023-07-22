Такое мнение 24 Каналу озвучила оперная артистка, видеоблогер и экс-депутат госдумы России Мария Максакова. По ее словам, когда нужно было вмешаться в разные споры, Путин годами не мог этого сделать.

Читайте также Через 24 часа в России был бы новый царь, – Подоляк назвал условие такого сценария

"Он расставил своих из КГБ на все ключевые должности. Когда ему нужно было во что-то вмешаться, принять решение или разобраться в возникшем между ними противоречии, он, как правило, не просто месяцами, а годами не выносил своего вердикта", – отметила видеоблогер.

"Схемы" путинской элиты

Максакова отметила, что Путину присуще ничего не делать. Ранее такая система действовала и скрывала бездарность диктатора, который разбирается только в кражах, коррупционных "схемах".

У них там террариум, корпоративная этика воровства. В основном это пока никто не заползает на чужую территорию, пока это не стоит им столкновения с правоохранительными органами. Стоит им немного разозлить Путина или зайти на площадку, которая принадлежит кому-то другому, то возникнет масса уголовных дел, потому что они все сидят на известных "схемах",

– рассказала она.

Сейчас эта система не работает, как раньше. Она такая же бездарная, как и Путин, который уже не может "ехать на кадрах советской системы". Его финал уже близок, уверена экс-депутат госдумы России.

"За ними всеми наблюдал Пригожин, который томами составлял все находки, информацию криминального характера, которую собирал почти на всю путинскую элиту. Увидим, какие еще откровения ждут нас в ближайшее время", – добавила Максакова.

Максакова о "схемах" Путина: смотрите видео

Владимир Путин: последние новости