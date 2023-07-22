Таку думку 24 Каналу озвучила оперна артистка, відеоблогерка й ексдепутатка держдуми Росії Марія Максакова. За її словами, коли потрібно було втрутитись у різні суперечки, Путін роками не міг цього зробити.

Читайте також Через 24 години у Росії був би новий цар, – Подоляк назвав умову такого сценарію

"Він розставив своїх з КДБ на усі ключові позиції. Коли йому потрібно було у щось втрутитись, прийняти рішення чи розібратись у суперечні, яка виникла між ними, він, як правило, не просто місяцями, а роками не виносив свого вердикту", – зауважила відеоблогерка.

"Схеми" путінської еліти

Максакова зазначила, що Путіну притаманно нічого не робити. Раніше така система діяла та приховувала бездарність диктатора, який розуміється тільки на крадіжках, корупційних "схемах".

У них там тераріум, корпоративна етика крадіжок. Здебільшого це поки ніхто не заповзає на чужу територію, поки це не коштує їм зіткнення з правоохоронними органами. Варто їм трохи розізлити Путіна чи зайти на майданчик, який належить комусь іншому, то виникне маса кримінальних справ, тому що вони всі сидять на "схемах", які відомі,

– розповіла вона.

Зараз ця система не працює, як раніше. Вона така ж бездарна, як і Путін, який вже не може "їхати на кадрах радянської системи". Його фінал вже близько, впевнена ексдепутатка держдуми Росії.

"За ними всіма спостерігав Пригожин, який томами складав усі знахідки, інформацію кримінального характеру, яку збирав майже на всю путінську еліту. Побачимо, які ще одкровення нас чекають найближчим часом", – додала Максакова.

Максакова про "схеми" Путіна: дивіться відео

Владімір Путін: останні новини