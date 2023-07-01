О ней 24 Каналу рассказал политтехног Борис Тизенгаузен. Он объяснил одиозные действия Путина.

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Заглушить информационное пространство

Путин появился на форуме "Сильные идеи нового времени". Во время своего выступления по решению экологических проблем, он решил вспомнить детский мультфильм о лягушке, которая поедает мусор. Мол, "дело хорошее и лягушка молодец, она на нашей стороне". Эти слова вызвали смех присутствующих в зале и свидетельствуют лишь об одном – российский диктатор хочет любым способом заглушить медийное пространство.

У него такой активности не было давно. Раньше он сидел, собирал совбез, силовиков. Значит поставлена задача таким информационным валом, разными событиями заглушить произошедшее,

– объяснил политтехнолог.

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Он подчеркнул, что для российской пропаганды важно оставить только какие-то награждения, мнения фальшивых экспертов о том, что Путин – "молодец".

"Это понятный ход. Если удалить невозможно – нужно это заглушить", – добавил Тизенгаузен.

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