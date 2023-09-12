Владимир Путин или один из его многочисленных двойников эпически опозорился заявлениями на Восточном экономическом форуме. "Бункерный дед" даже не скрывал, что уже в маразме, и признался, что не понимает, какое сейчас время суток на Дальнем Востоке.

Путин заявил, что когда попадает на Дальний Восток, у него в голове "все путается". При этом "бункерный дед" странно размахивал руками. Детали маразматических заявлений распространили росСМИ, сообщает 24 Канал.

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Далее, чтобы объяснить, почему он припхался, Путин заявил, что Дальний Восток для России имеет приоритетное значение на весь XXI век. Очень наивно со стороны "бункерного деда" полагать, что его страна-террористка просуществует до конца столетия. Ее конец наступит гораздо быстрее.

Кроме того, Путин похвастался, что недра Дальнего Востока изучили всего на 35%, поэтому можно еще что-нибудь найти. Диктатору следует не забывать, что в Гааге или на концерте у Кобзона полезные ископаемые ему не понадобятся.

Путин снова жаловался из-за Запада

Не обошлось и без классических и скучных жалоб на Запад. Он вроде бы разрушает систему финансовых отношений. Хотя на самом деле Путин просто не может признать, что его страна-террористка уже давно за бортом цивилизованного мира.

Кроме того, бункерный дед посетовал, что активы России за рубежом замораживают. Это вроде бы "переходит все границы". Также Путин похвастался, что Россия заработала в два раза больше, чем у нее заморозили. Но мы же знаем: нет ни дня, чтобы "бункерный дед" не лгал. Реальное положение дел в России показывает происходящее с рублем. В то же время Путин воодушевленно разболтался, что все в порядке и "резких движений по вопросу с рублем" не будет.

Также Путин призвал российских чиновников последовать примеру Индии и не пользоваться роскошными автомобилями, а использовать – российского производства. Но это он зря, "Лад" на всех может не хватить.