Путін заявив, що коли потрапляє на Далекий Схід, у нього в голові "все плутається". При цьому "бункерний дід" дивно розмахував руками. Деталі маразматичних заяв поширили росЗМІ, інформує 24 Канал.

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Далі, щоб пояснити, чому він припхався, Путін заявив, що Далекий Схід для Росії має пріоритетне значення на все ХХІ століття. Дуже наївно з боку "бункерного діда" думати, що його країна-терористка проіснує до завершення століття. Її кінець настане набагато швидше.

Окрім того, Путін похвалився, що надра Далекого Сходу вивчили лише на 35%, тому можна ще щось знайти. Диктатору варто не забувати, що у Гаазі або на концерті у Кобзона корисні копалини йому не знадобляться.

Путін знову бідкався через Захід

Не обійшлося й без класичних та нудних бідкань на Захід. Він начебто руйнує систему фінансових відносин. Хоча насправді Путін просто не може визнати, що його країна-терористка вже давно за бортом цивілізованого світу.

Окрім того, бункерний дід побідкався, що активи Росії за кордоном заморожують. Це начебто "переходить усі межі". Також Путін похвалився, що Росія заробила у два рази більше, аніж у неї заморозили. Але ми ж знаємо: немає жодного дня, щоб "бункерний дід" не брехав. Реальний стан справ у Росії показує те, що відбувається з рублем. Водночас Путін натхненно розбрехався, що все гаразд й "різких рухів у питанні з рублем" не буде.

Також Путін закликав російських чиновників брати приклад з Індії й не користуватися розкішними автомобілями, а використовувати – російського виробництва. Але це він даремно, "Лад" на всіх може не вистачити.