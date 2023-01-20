У резиденции Путина спешно устанавливают ПВО: огненные кадры, как "все идет по плану"

В России – настолько все "идет по плану", что на крыше минобороны в Москве установили ПВО. Владимир Путин посмотрел на это и захотел. Очевидно, бункерный дед уже опасается за свою безопасность даже в бункере.

Российская ПВО демонстрирует "чудеса героизма". Особенно эффектно она борется с воздушными шариками. Потому можно не сомневаться: от Карлсона и Винни Пуха Путин защищен на все 100%.

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Между тем с "хлопком" ПВО совсем не справляется. "Хлопки" слышат в разных областях страны-террористки.

У резиденции Путина устанавливают ПВО: смотрите видео

Болезнь Путина прогрессирует

СМИ сообщают, что самочувствие Путина только ухудшается. Бункерный дед проходит очередной этап лечения.

Путин проходит курс лечения препаратами, которые кроме лечебного действия вызывают слабость, головокружение, отсутствие аппетита, что не наилучшим образом сказывается на его психоэмоциональном состоянии,

– говорится в сообщении.

Кроме того, у Путина очень ослабленный иммунитет. Бункерный дед панически боится каких-либо инфекций. Речь даже о тех, которые легко вылечить. Путин становится все более молчаливым и выглядит "глубоко озабоченным". Болезнь становится все труднее скрывать от окружения бункерного деда.

Телеграмм-каналы утверждают, что вместо Путина все чаще на публике появляется его двойник.