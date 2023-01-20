Російська ППО демонструє "дива героїзму". Особливо ефектно вона бореться з повітряними кульками. Тому можна не сумніватися: від Карлсона та Вінні Пуха Путін захищений на всі 100%.

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Тим часом з "бавовною" ППО геть не справляється. "Хлопки" чують у різних областях країни-терористки.

Біля резиденції Путіна встановлюють ППО: дивіться відео

Хвороба Путіна прогресує

ЗМІ повідомляють, що самопочуття Путіна тільки погіршується. Бункерний дід проходить черговий етап лікування.

Путін проходить курс лікування препаратами, які крім лікувальної дії викликають слабкість, запаморочення, відсутність апетиту, що не найкращим чином позначається на його психоемоційному стані,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, у Путіна – дуже ослаблений імунітет. Бункерний дід панічно боїться будь-яких інфекцій. Мовиться навіть про ті, які легко вилікувати. Путін стає все мовчазнішим та виглядає "глибоко стурбованим". Хворобу стає все важче приховувати від оточення бункерного діда.

Телеграм-канали стверджують, що замість Путіна все частіше на публіці з'являється його двійник.