Почему Путин активизировался в медиа: Олевский назвал две возможные причины

В последнее время Владимир Путин стал все чаще появляться на публике. Он активно говорит об уничтоженной украинской технике и комментирует потери ВСУ.

Путин исчезает, когда новости неприятны, ведь ему могут задать неудобные вопросы. Дело в том, что в такие моменты ему нечего сказать. Говорить о неприятном на войне ему не хочется, ведь он в конечном итоге несет за нее ответственность перед россиянами. Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный журналист, редактор издания The Insider Тимур Олевский.

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Путин готовит россиян к выборам

В перерывах между неприятными новостями Путин наверстывает свое. Он изо всех сил пытается застолбить свое место в эфире телевидения. Сейчас на линии столкновения продолжаются тяжелые бои. Контрнаступление – это процесс, требующий серьезной подготовки, значительных ресурсов и определенного времени.

Только в кино бывает, что через три минуты одна сторона побеждает другую. В реальной жизни это тяжелая военная работа, которая сейчас проходит на фронте, о чем говорят все эксперты,

– акцентировал Олевский.

Это позволяет Путину между отступлением русской армии попытаться что-нибудь выдать за успех. Когда будут неудачи, он в очередной раз исчезнет, а "отдуваться" будут назначены им все провалившие генералы. Это основная мысль.

Следует вспомнить, что сейчас лето 2023 года, а значит, впереди избирательное шоу, которое Путин будет показывать в следующем году.

Конечно, к выборам это не имеет никакого отношения, но по всем правилам политтехнологии готовить россиян к тому, чтобы они за него проголосовали, нужно уже сейчас,

– отметил журналист.

Вполне возможно, что осенью ходить по телеканалам и рассказывать об успехах у него не будет.

Диктатор показывает себя, пока может

По словам Олевского, доверие людей к тому, как в принципе идет война, значительно пошатнулось. Он долго публично позволял Сергею Шойгу и Евгению Пригожину воевать с друг другом, они расшатали ситуацию настолько, что нужно срочно фиксировать ущерб.

"Путин пытается это делать. Момент, когда можно говорить о сожженных Leopard, показывая один и тот же Leopard по сто раз. Но при этом ничего не говорить об отступлении из Запорожской и Херсонской областей", – отметил редактор The Insider.

Сегодня 21 июня Путин также посетил выпускной российских военных. Так, диктатор пользуется возможностью продемонстрировать себя в момент, когда его не будут спрашивать о том, почему российская армия отступает. Обычно при неудачах на фронте внимание российских граждан отвлекали всевозможными концертами и мероприятиями. Однако сам Путин всегда исчезал из публичного поля.

"Он появляется тогда, когда к нему нет вопросов в моменте, которые можно задать. На прошлой неделе он выступал перед военкорами, готовил их к тому, что и как следует говорить в ближайшее время", – сказал журналист.

По мнению Олевского, скоро произойдут серьезные изменения на южной части фронта. Безусловно, пока наступление развивается медленно, продолжаются тяжелые бои. Но и основные силы украинской армии еще не привлечены.

В ближайшие дни и недели ситуация может развиваться так, что придется срочно открывать колеса обзора или готовить какие-нибудь другие шоу. Сейчас хороший момент для Путина показаться на экранах телевизоров, чтобы потом на время исчезнуть,

– объяснил Тимур Олевский.

Журналист считает, что это выступление диктатора не связано с будущими успехами оккупантов. Скорее всего, это очередная подготовка россиян к мобилизации, ведь российской армии критически не хватает людей. Есть даже предложение снимать обвинения с людей, совершивших преступления легкой и средней тяжести, и отправлять их на фронт.

Очевидно, фронт может посыпаться. Как отмечает Олевский, чем более истеричны победные реляции этих людей, стоящих вокруг Путина, тем меньше шансов, что они правдивы.

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