Недолго ему осталось: главная причина, почему Путин пока еще у власти
Президент России Владимир Путин крепко держится за свой пост уже не один год. Однако после окончания войны в Украине диктатор не сможет больше остаться у власти.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, любое окончание войны не в пользу России является приговором Путину.
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Утрата власти после поражения
После того как Украина деоккупирует Крым, в России могут начаться необратимые процессы. В конце концов, будущие успехи Украины могли бы привести к революциям там и свержению действующей власти.
Путин есть у власти, пока идет война. Только война закончится при любом сценарии: вышла ли Украина на госграницы, или в России закончились боеприпасы – неважно, это для Путина приговор.
– отметил Павел Нарожный.
Так что любой вариант победы Украины или поражения России для Владимира Путина означают одно — потерю власти. Это может произойти либо насильственным средством, при котором условный Рамзан Кадыров или Евгений Пригожин его снесут, либо Путин добровольно уйдет с должности.
"Пока он воюет – тогда он у власти", – подытожил военный эксперт.
Павел Нарожный о свержении Владимира Путина: смотреть видео
Политические баталии в России: что известно
- Проанализировав "слитые" секретные документы Пентагона, The New York Times выяснили, что в российском правительстве больше споров и разногласий, чем казалось вначале. В частности, говорится о серьезном конфликте руководителя ЧВК "Вагнера" Пригожина и главы минобороны России Шойгу.
- Вероятно, это приносило так много проблем, что их хотел примирить сам Путин. Он вызвал обоих на встречу в феврале 2023 года. В документах, впрочем, мало данных о результатах этой встречи.
- Бывший офицер армии России Игорь Стрелков-Гиркин создал "Клуб разъяренных патриотов". Движение откровенно выражает недовольство действующей властью Кремля. Более того, создание "Клуба" Гиркина может указывать на разлом внутри Кремля, который произошел после неудачного наступления России зимой.