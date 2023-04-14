Недолго ему осталось: главная причина, почему Путин пока еще у власти

14 апреля 2023, 09:47
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Президент России Владимир Путин крепко держится за свой пост уже не один год. Однако после окончания войны в Украине диктатор не сможет больше остаться у власти.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, любое окончание войны не в пользу России является приговором Путину.

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Утрата власти после поражения

После того как Украина деоккупирует Крым, в России могут начаться необратимые процессы. В конце концов, будущие успехи Украины могли бы привести к революциям там и свержению действующей власти.

Путин есть у власти, пока идет война. Только война закончится при любом сценарии: вышла ли Украина на госграницы, или в России закончились боеприпасы – неважно, это для Путина приговор.
– отметил Павел Нарожный.

Так что любой вариант победы Украины или поражения России для Владимира Путина означают одно — потерю власти. Это может произойти либо насильственным средством, при котором условный Рамзан Кадыров или Евгений Пригожин его снесут, либо Путин добровольно уйдет с должности.

"Пока он воюет – тогда он у власти", – подытожил военный эксперт.

Павел Нарожный о свержении Владимира Путина: смотреть видео

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Автор: Віра Коновал