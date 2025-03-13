"Даже рабы не будут терпеть вечно": приезд Путина на Курщину может только разозлить россиян

Впервые за операция ВСУ в Курской области Владимир Путин посетил этот регион. Очевидно, он хотел доказать, что он все контролирует. Однако у 80% россиян скоро может лопнуть терпение.

Именно столько процентов населения страны-агрессора не живет, а выживает из-за экономических проблем. Об этом 24 Каналу рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, отметив, что до "рабов возможно скоро дойдет".

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Россияне уже "на грани"

По словам экс-министра иностранных дел, Путин во время визита был очень притихшим и испуганным. Очевидно, что российский диктатор боялся, что в любую секунду может прилететь. На Курщине Путин заслушал доклад начальника российского генштаба вооруженных сил Валерия Герасимова, который имел не более оптимистичный вид.

Это театральная постановка. Он (Путин – 24 Канал) хочет продемонстрировать, что все под контролем, что все происходит хорошо, что он никому не даст поставить под сомнение, что он "великий победитель",

– сказал он.

Огрызко отметил, что сейчас из-за экономической ситуации в России только 20% населения чувствует себя "неплохо", то есть 80% живут не в лучшем положении. Однако "рабы" тоже имеют предел и вечно терпеть они не будут, поэтому обычно из-за такого начинаются бунты.

80% россиян чувствуют на себе бремя. Даже рабам в определенный момент станет плохо настолько, что они спросят у себя и у всех вокруг за что им это. Они же не могут элементарно купить лекарства или стиральную машину. Возможно, до них скоро "дойдет",

– подчеркнул экс-министр.

Кстати, за январь и февраль 2025 года дефицит российского бюджета составил 2,7 триллиона рублей. Эксперт по экономике Максим Блант сообщил, что такие "чудеса" не случались в России даже в 90-х.