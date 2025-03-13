Саме стільки відсотків населення країни-агресорки не живе, а виживає через економічні проблеми. Про це 24 Каналу розповів ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко, зауваживши, що до "рабів можливо скоро дійде".

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Росіяни вже "на межі"

За словами ексміністра закордонних справ, Путін під час візиту був дуже принишклим та переляканим. Очевидно, що російський диктатор боявся, що в будь-яку секунду може прилетіти. На Курщині Путін заслухав доповідь начальника російського генштабу збройних сил Валєрія Гєрасімова, який мав не більш оптимістичний вигляд.

Це театральна постановка. Він (Путін – 24 Канал) хоче продемонструвати, що все під контролем, що все відбувається добре, що він нікому не дасть поставити під сумнів, що він "великий переможець",

– сказав він.

Огризко зауважив, що зараз через економічну ситуацію в Росії лише 20% населення почувається "непогано", тобто 80% живуть не в найкращому становищі. Однак "раби" теж мають межу і вічно терпіти вони не будуть, тому зазвичай через таке починаються бунти.

80% росіян відчувають на собі тягар. Навіть рабам в певний момент стане погано настільки, що вони запитають в себе та у всіх навколо за що їм це. Вони ж не можуть елементарно купити ліки чи пральну машину. Можливо, до них скоро "дійде",

– наголосив ексміністр.

До речі, за січень та лютий 2025 року дефіцит російського бюджету склав 2,7 трильйона рублів. Експерт з економіки Максим Блант повідомив, що такі "дива" не траплялись в Росії навіть в 90-х.