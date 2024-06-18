Это очень беспокоит: что КНДР может предложить России, кроме оружия

Российский диктатор Владимир Путин собирается поехать в Северную Корею. Он будет искать партнера для поставки вооружения, например боеприпасов и баллистических ракет, однако не только его.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что Россия может получить от КНДР рабочую силу. Вероятно, что ее Путин использует для войны.

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Не только оружие

Политтехнолог рассказал, что Северная Корея может поставлять России большое количество рабочей силы, что является не хорошей новостью. Хотя страна-агрессор, которая присоединилась к санкциям ООН против КНДР не имеет права к такому сотрудничеству.

А вот сейчас Россия может выйти из этих санкций и большое количество рабочей силы, не исключаю, что потенциального мобилизационного резерва, может быть у нее,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Какое оружие может получить Россия

По словам политтехнолога, Путин ищет нового стратегического партнера, который будет поставлять большое количество боеприпасов. Для примера, Россия уже получила 5 миллионов артиллерийских снарядов, хоть и не самого лучшего качества.

Кроме этого, Северная Корея уже поставляла стране-агрессору баллистические ракеты KN-2, которые похожи на российские ракеты "Искандер".

Северной Корее от России нужны военные и космические технологии, ведь она не смогла запустить свой спутник-разведчик. Также ей нужно сотрудничество по разведывательным снимкам.

"Северная Корея уже долго находится под санкциями, несмотря на то, что люди там живут очень бедно, в полном информационном вакууме, оружие производят исправно и поставляют миллионами. Я не исключаю, что часть заводов по изготовлению оружия будут переориентированы конкретно под нужды России", – заметил Тизенгаузен.