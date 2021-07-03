Ядерная угроза от НАТО: Путин утвердил стратегию нацбезопасности России

Владимир Путин подписал стратегию нацбезопасности России. В документе говорится и об угрозе от НАТО, и о "братских связях" с украинским народом, а также об угрозе для России.

Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации России. Там глава Кремля также отметил о якобы способности противостоять "санкционному давлению".

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О ядерном оружии и угрозе для России

В новой стратегии, которую подписал Владимир Путин, говорится о том, что якобы "отработка НАТО возможности применения ядерного оружия усиливает военные угрозы в отношении России".

Также в традиционной пропагандистской манере прописаны основные положения стратегии. Говорится, что якобы:

информационно-психологические диверсии и "вестернизация" культуры усиливают угрозу потери Россией культурного суверенитета;

армии ряда стран тренируются выводить из строя объекты критической информационной структуры в России;

деструктивные силы в России и за рубежом пытаются использовать объективные трудности для расшатывания ситуации в России.

Также Россия планирует сотрудничать с КНР и Индией, уменьшить использование доллара и производить вакцину "как один из способов достижения экономической безопасности России".

О "братских связях"

Более того, Путин в традиционной пропагандистской манере заявил о "братских народах".

Там говорится, что достижение целей внешней политики Кремля будет реализовано в частности посредством укрепления "братских связей между российским, белорусским и украинским народами".

Однако документе не написали, как будут реализовывать так называемый "план".

О русском языке

Путин, конечно же, не забыл о русском языке. В документе говорится, что есть задача относительно так называемого укрепления позиции русского языка как "языка международного общения". Также хотят якобы поддерживать граждан России, проживающих в других странах, в сохранении их "общероссийской культурной идентичности".

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